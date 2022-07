Iva non versata per oltre un milione di euro: nei guai imprenditore di Castelfranco di Sotto

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di San Miniato hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro preventivo per un importo di oltre 1,2 milioni di euro, emessi dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa, nei confronti di un imprenditore di Castelfranco di Sotto operante nel settore della commercializzazione di prodotti chimici per le concerie. L’imprenditore avrebbe omesso di versare l’Imposta sul Valore Aggiunto negli anni dal 2017 al 2019, prima della crisi pandemica, per quello stesso importo, integrando la fattispecie penale dell'omesso versamento dell'Iva.

La violazione sarebbe stata rilevata, in un primo momento, dai controlli automatici messi in campo dall’Agenzia delle Entrate di Pisa, la quale ha provveduto anche ad effettuare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica di Pisa ha poi delegato la Compagnia della Guardia di Finanza di San Miniato a compiere approfondimenti sul conto dell’imprenditore e sulle sue consistenze patrimoniali, al fine di recuperare le somme evase. I finanzieri hanno così riscontrato la presenza sui conti correnti di un’ampia liquidità, procedendo così, in più fasi, al sequestro dell’intera quota di spettanza dell’Erario.