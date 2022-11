Torna in presenza il Job Meeting di Pisa, nella storica location della Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi. L'evento è promosso da Cesop HR Consulting Company per giovedì 24 novembre, dalle 9.30 alle 16.30. Patrocinato dall’Università di Pisa e in collaborazione con il Career Service dell’Ateneo, favorirà come di consueto l’incontro di laureandi e neolaureati con il mondo delle imprese e proporrà diverse attività, come il controllo dei curricola offerto da Umana, per vere e proprie consulenze personalizzate one-to-one, con valutazione e correzione dei cv. La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria.

Nel Salone Storico, dalle 9.30 alle 16.30, studenti e laureati alla ricerca di un lavoro avranno la possibilità di incontrare e sostenere colloqui con i responsabili HR e recruiter delle tante aziende partecipanti che operano nei settori dell’Automotive, Consulenza, Formazione, Edilizia, High Tech, Elettronica, ICT, Ricerca e Sviluppo e Servizi del terziario avanzato.

Nella Sala Convegni, a partire dalle ore 10 fino alle 15, si alterneranno diversi workshop aziendali durante i quali i partecipanti potranno ascoltare direttamente dalla voce delle aziende quali sono le principali posizioni ricercate, i valori e la cultura aziendale oltre ai progetti più innovativi e i percorsi di sviluppo dedicati alle risorse Junior.

Tutti gli iscritti a Job Meeting Pisa potranno partecipare gratuitamente, il 23 novembre, un giorno prima dell’evento, ai webinar di orientamento del ciclo 'Orientarsi al lavoro contemporaneo', organizzati da Umana: 'Quale CV? Elementi operativi per la creazione del proprio curriculum vitae e scelta dei modelli più efficaci' e 'Digital Recruitment: sii consapevole di cosa accade davanti e dietro al PC. Affina la tua ricerca del lavoro ottimizzando le opportunità offerte dal web, con attenzione all’importanza del contatto personale'. Durante i webinar alcuni esperti spiegheranno come preparare un cv efficace e di facile lettura per gli HR e le migliori strategie per ricercare attivamente nuove opportunità professionali.