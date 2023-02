Nasce lo Junior VicoBookClub nella biblioteca di Vicopisano

Junior VicoBookClub nella Biblioteca Comunale Peppino Impastato di Vicopisano. Il club del libro per ragazzi e ragazze è stato fortemente voluto dal Parlamentino degli studenti e delle studentesse, perché amanti della lettura, desiderosi di ritrovarsi per parlare dei libri letti ed entusiasti del Club del libro per adulti che, già da tempo, tra le varie iniziative che organizza, la Biblioteca di Vicopisano porta avanti con successo, con un numero di partecipanti crescente.

Giovedì 16 febbraio è nato ufficialmente lonella Biblioteca Comunale Peppino Impastato di Vicopisano. Il club del libro per ragazzi e ragazze è stato fortemente voluto dal Parlamentino degli studenti e delle studentesse, perché amanti della lettura, desiderosi di ritrovarsi per parlare dei libri letti ed entusiasti del Club del libro per adulti che, già da tempo, tra le varie iniziative che organizza, la Biblioteca di Vicopisano porta avanti con successo, con un numero di partecipanti crescente.

E così il 16 febbraio, puntualissimi alle 17:30, i promotori e le promotrici del VicoBookClub junior, si sono presentati in Biblioteca, come da accordi con la responsabile, Simona Morani. "Sono già circa una decina, tra prime, seconde e terze medie dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, e si sono dimostrati molto contenti di poter costituire questo club - dice Morani - hanno scelto il genere del libro da leggere, ovvero il giallo, e ho consigliato loro una selezione di titoli. Hanno approfondito, letto la quarta di copertina, ne hanno parlato e alla fine hanno scelto Assassinio sull'Orient Express. Il 16 marzo - conclude la responsabile della Biblioteca - si incontreranno per il primo appuntamento dello Junior VicoBookClub. Siamo e saremo davvero felici di ospitarli e di riscontrare tutto questo interesse per la lettura!".



"Mi emoziona ogni volta vedere con quanta partecipazione il Parlamentino porta avanti i suoi progetti - dice Juri Filippi, assessore alle Politiche giovanili - il loro impegno e il loro trasporto nelle cose sono bellissimi sia che si tratti del club del libro, come in questo caso, del parco che stanno progettando, delle uscite ambientali, ecc. Considero gli incontri con questi ragazzi e queste ragazze - conclude Filippi - una delle cose in assoluto più importanti del mio assessorato, vogliamo, come amministrazione, coadiuvati anche dal nostro ufficio comunicazione, dar loro sempre più voce, penso fortemente, infatti, che i giovani e le nuove generazioni dovrebbero avere più spazio ed essere ascoltati molto di più".