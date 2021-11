Giovane karateka fornacettese conquista il titolo italiano nella specialità kumite

La giovane fornacettese Emma Ludovica Frizzi, dopo 9 mesi di inattività forzata, si è stretta intorno al kimono la sua cintura rossa, ha messo nella borsa di allenamento tutta la sua grinta e ha raggiunto il Centro Olimpico PalaPellicone della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) a Lido di Ostia – Roma. Lagiovane atleta della Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno ha affrontato il 'Campionato Italiano Cadetti' della specialità kumite 'combattimento a contatto controllato': 4 quadrati di gara, 214 club in gara, 500 atleti si sono dati battaglia nell’intensa kermesse agonistica e alla fine si è imposta come campionessa d'Italia.

Una soddisfazione immensa per Emma, per la sua famiglia e per i suoi allenatori. Un titolo conquistato con tanto impegno e grande costanza seguendo le indicazioni di coach Antonio Citi che per tutto il periodo estivo durante il progetto 'Folgore – Summer Days', supportato logisticamente dall’ Accademia Navale e svolto presso il circolo ufficiali – Villa Marina, ha effettuato allenamenti estivi mirati e dedicati agli atleti più giovani. Un titolo che gratifica Emma, il suo talento e la sua caparbietà.