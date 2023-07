"Il Comune di Pisa ha dato incarico all’avvocatura civica di procedere al recupero delle somme che il Comune anticiperà per l’esecuzione dei lavori urgenti per la bonifica dell’area cosiddetta ex Vacis e ha dato mandato di farlo sia in ambito civile che penale, mediante la costituzione quale parte civile nel processo in corso". Lo ha annunciato questo pomeriggio, 25 luglio, l’assessore all’ambiente Giulia Gambini rispondendo a un question time.

"In merito all’intervento di rimozione e smaltimento - ha proseguito l’assessore - sono stati affidati i lavori alla azienda Toscana Eco Fanghi srl e già in questa settimana verrà fatto un incontro propedeutico per la definizione del cronoprogramma dei lavori che saranno avviati a breve. Questa è infatti al momento la nostra priorità, partire cioè con i lavori di bonifica per scongiurare ogni possibile danno ambientale nel nostro territorio».

"Da subito - ha concluso Giulia Gambini - l’Amministrazione comunale ha rivolto la massima attenzione in merito alla vicenda keu, che ha interessato anche il territorio comunale di Pisa; una vicenda che reputiamo gravissima e sul cui esito ci rimettiamo al procedimento penale in corso condotto dalla Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia di Firenze".

Nell’aprile scorso la Giunta comunale aveva approvato il progetto definitivo 'Rimozione e smaltimento di materiale non conforme (keu) nell’area Ex Vacis' a Porta a Mare. La spesa prevista per il ripristino dell’area è di 580mila euro e sarà sostenuta dall’Amministrazione comunale "per l’esecuzione in danno delle opere nelle more del recupero delle spese sostenute".