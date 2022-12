L'albero di Natale di centrini a cura di Bagni Crea è arrivato a San Giuliano Terme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche quest'anno è stato confermato il tradizionale appuntamento in largo Shelley. Si tratta di un manufatto composto da centrini prodotti e donati dalle signore residenti nel comune di San Giuliano Terme. Le forme adottate quest'anno sono rotonde, con fantasie interne che ricordano i fiocchi di neve. A rifinire la base dell'albero un paesaggio invernale fatto in pannolenci. Il merito della realizzazione di questo progetto va all'associazione Bagni Crea (facente parte della Consulta del volontariato sangiulianese) e, in particolare, alla sua presidente Vincenza Fiorini, oltre che a tutti coloro che hanno collaborato. Il sindaco Sergio Di Maio ha dedicato un ricordo affettuoso al compianto Rodolfo Betti, che realizzò a suo tempo la struttura portante dell'albero.