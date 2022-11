L'associazione Cecchini Cuore consegna gli attestati agli studenti dell’Itis 'A. Santucci'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I ragazzi di I, II e III ITIS “A. Santucci”, il 10 ottobre, hanno avuto la possibilità di seguire un corso di formazione BLSD (acronimo di Basic Life Support Defibrillation) ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore tenuto a titolo gratuito da Fabrizio Bonino istruttore qualificato dell’associazione Cecchini Cuore. L’associazione ha il compito di combattere una delle principali cause di morte in Europa: l’arresto cardiaco improvviso; per questo cerca di far aumentare la disponibilità di defibrillatori e soprattutto diffondere la consapevolezza che è possibile salvare una vita con semplici manovre e l’uso del defibrillatore. L’attività rivolta ai ragazzi è ritenuta particolarmente importanti per educarli nella consapevolezza del si può fare e magari avvicinarli al mondo del volontariato. Un ringraziamento particolare del prof. Antonio Quarta, vicepreside del plesso di Pomarance, va a Fabrizio Bonino, al prof. Maurizio Cecchini e all’associazione tutta per l’attività svolta.