L'I.C. Toniolo partecipa al Festival dello sviluppo sostenibile

Con una mattina di giochi e video, giovedì scorso, l'ic Toniolo ha dato il suo contributo a sensibilizzare sull'ambiente, in particolare sugli obiettivi 12 e 13 dell'Agenda 2030, centrali anche nel progetto Erasmus Unity a cui l'Istituto aderisce. I giochi, preparati dalle classi seconde e terze della Toniolo centrale, hanno messo alla prova i bambini e le bambine della 5A Cambini che si sono sfidati in diversi giochi da tavolo con quiz sulla sostenibilità, in italiano e in inglese, e la classe 3A Cambini che ha giocato a fare la raccolta differenziata nel modo giusto. Sì, perché i ragazzi e le ragazze della Toniolo si sono accorti che i contenitori tradizionali posizionati a scuola erano poco efficaci, guardati distrattamente, e ne hanno progettato e costruiti di nuovi, belli, colorati e funzionali, ovviamente usando cartone di riciclo. Ai giochi si sono alternati video esplicativi, prodotti dalle classi della Toniolo con strumenti di digital storytelling. E la 3A Cambini ha ringraziato con una canzone in inglese che insegna a non sprecare e ad amare la nostra casa, la terra. L'iniziativa è stata inserita nel cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall'Università di Tor Vergata attraverso l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, rete di istituzioni e associazioni per lavorare sulla sostenibilità oggi in Italia ( https://2023.festivalsvilupposostenibile.it/cal/994/giochiamo-per-lambiente#.ZGjD5nbOP5c) .