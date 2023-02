L'Ic Toniolo a spasso sulle mura...con Galileo!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A spasso sulle mura con Galileo … La scuola primaria “Toti” dell’Istituto comprensivo “Toniolo” la scorsa settimana ha partecipato con le due classi quinte alle Giornate galileiane, organizzate dalla collaborazione tra ente locale e istituzioni culturali pisane: Comune di Pisa, Università di Pisa, Superiore Sant’Anna, Scuola Normale, Sistema Museale d’Ateneo, Museo degli Strumenti di Fisica, Ludoteca Scientifica, Archivio di Stato. Nel giorno della nascita dello scienziato pisano, il prof. Sergio Giudici e altri docenti hanno guidato e reso protagonisti gli alunni in questi momenti di conoscenza e riflessione, sull’importanza degli studi e delle scoperte scientifiche di Galileo. Si è svolta un’ interessante osservazione di fenomeni legati alla fisica e ai corpi celesti in un location assolutamente nuova ed esclusiva: le mura pisane. E’ infatti la prima volta che gli strumenti della ludoteca scientifica vengono presentati in un contesto così prestigioso a dei bambini. Rapiti dalle immagini del sole proiettate dall’elioscopio, e dalle spiegazioni ricevute nella torre a pochi passi dalla porta del Leone, i bambini hanno partecipato a tutte le attività proposte con entusiasmo e curiosità. Il tema delle scoperte galileiane era stato già affrontato nelle classi della Toti con attività interdisciplinari e con la lettura del libro divulgativo per ragazzi “Galilei e la prima guerra stellare” di Luca Novelli. Il libro, recensito dai bambini sulla home del sito dell’IC “Toniolo”, l’esperienza svolta, le spiegazioni di docenti e operatori della Ludoteca scientifica e delle altre istituzioni del progetto, hanno condotto i bambini alla scoperta della realtà in un modo affascinante e coinvolgente.