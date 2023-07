L’intelligenza artificiale approda a Pisa al XVI Forum dell’Unione Giovani Commercialisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Vogliamo abbracciare l'innovazione, fornendo servizi sempre più efficienti e personalizzati a cittadini e imprese. L'intelligenza artificiale può essere un prezioso alleato, consentendo di concentrarsi su compiti ad alto valore aggiunto e affrontare sfide più complesse”, afferma Matteo De Lise, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presentando il Forum. “Inoltre, è essenziale mantenere un dialogo costante con le istituzioni, al fine di garantire un equilibrio tra l'utilizzo della tecnologia e la tutela delle competenze professionali dei dottori commercialisti. In questo modo, possiamo continuare a essere protagonisti nel settore, contribuendo in modo significativo alla gestione fiscale e finanziaria del Paese”. Tanti i nomi di coloro che interverranno al Forum: i saluti iniziali e l’introduzione saranno curati da Matteo De Lise, interverranno Michele Conti, Sindaco di Pisa; Stefano Sartini, Presidente ODCEC Pisa; Maurizio Masini, Membro Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Luigi Pagliuca, Presidente Cassa Ragionieri; Francesco Baicchi, Presidente UGDCEC Pisa; Claudio Siciliotti, Past President CNDCEC. Il Forum sarà articolato in due sessioni di lavori: la prima sull'impatto dell’intelligenza artificiale sulle imprese e sulle professioni, modera Giuseppe De Filippi, vicedirettore Tg5, parteciperanno Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; Andrea De Bertoldi, Componente VI Commissione (Finanze) Camera; Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) Camera. La seconda sui casi pratici e analisi critiche delle applicazioni tecnologiche al servizio del fattore umano. Al termine dell'evento è prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno esponenti della politica e delle istituzioni di categoria.