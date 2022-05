L’Itis 'A. Santucci' di Pomarance in prima fila alla lectio magistralis di Gianni Bicchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Finalmente un nuovo appuntamento in presenza del Ciclo di Lectio come sempre organizzato dall'Associazione all’interno del progetto “Sogni e Bisogni... quali risposte” rivolto a studenti delle scuole medie e superiori di Pomarance, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e alla cittadinanza, nell’ambito delle Azioni del Progetto Sogni e Bisogni con capofila l’Associazione Carte Blanche. Se nella prima Lectio dell’8 aprile 2022 in cui, il due volte Campione di ciclismo, Paolo Bettini ha parlato di "TRAGUARDI! Leadership e Lavoro di Squadra" ha incantato i ragazzi parlando della propria esperienza di vita dedicata allo sport, nella seconda, tenutasi sabato 14, Gianni Bicchi, Pomarancino DOC oggi responsabile del coordinamento didattico e Docente di Fenomenologia delle Arti Contemporanee dell’Accademia Modatech, ha stimolato i ragazzi sul tema “Password: CREATIVITA’ “ L’intervento del pof. Gianni Bicchi è stato introdotto dagli interventi della sindaca avv. Ilaria Bacci e dal vicepreside dell’ITIS “A. Santucci”, prof. Antonio Quarta è stato chiuso dalla presidente dell’associazione OFFICINA ROLANDI, dott.ssa Patrizia Pruneti che ha ricordato che martedì 17 maggio l’incontro verrà ripetuto al Teatri di San Piero di Volterra.