L’Unione Valdera a Roma per raccontare l'esperienza di gestione di un'area vasta

Sarà la presidente dell’Unione Valdera, Arianna Cecchini, ad intervenire nell’importante incontro che si svolgerà giovedì 24 marzo a Roma presso la Sala Presidenza ANCI e che sarà incentrato sul modello di gestione più efficace di politiche, programmi e progetti. Ad intervenire saranno appunto città medie e unioni dei comuni in un seminario volto a far dialogare due progetti molto ambiziosi del PON Governance come MediAree – Next Generation City e Italiae.

Sarà quindi l’occasione giusta per confrontare esperienze importanti e virtuose come quella dell’Unione Valdera e vedere altri possibili ambiti di cooperazione intercomunale e collaborazione territoriale con programmi e progetti che le Città Medie stanno disegnando per i loro territori.

Tanti gli ospiti e gli esperti di alto livello invitati a rendere ancor più stimolante questo seminario che ha l’ambizioso obbiettivo di indicare forme e strumenti efficaci per governare l’area vasta, migliorare i processi di sviluppo dei territorio e affrontare in modo più attrezzato le sfide future che attendono i vari livelli istituzionali.

All’incontro parteciperanno anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, il presidente dell’Unione della Romagna Faentina e sindaco di Faenza, Massimo Isola e Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e presidente della Consulta Città Medie di ANCI.