La Cassa Edile di Pisa allarga i suoi servizi: corsi formativi nei locali messi a disposizione dal comune di Castelnuovo

Lunedì 1 Luglio, alle ore 17:00, presso i locali dell’ex cinema Tirreno di Castelnuovo di Val di Cecina si terrà un incontro con la dott.ssa Valentina Baldacci, nella sua duplice veste di Coordiantore dell’Ente Pisano Cassa Edile e direttrice dell’Ente Scuola Edile e CPT Pisa, e le aziende edili del territorio. La Scuola Edile non è nuova all’erogazione dei corsi sul territorio dell’alta val di Cecina; quest’anno ha erogato un corso di sicurezza per l’acceso ai cantieri anche ai ragazzi della terza dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance totalmente gratuito. Con questa iniziativa, vista la volontà dell’amministrazione comunale, si cerca di rendere la sua presenza strutturata sul territorio. L’incontro fortemente voluto dal sindaco, Alberto Ferrini, e dal nuovo consigliere comunale con deleghe alle Strategie per lo sviluppo economico, Luca Antonelli, si propone l’obbiettivo di rendere più facilmente accessibili alle aziende del territorio i servizi forniti dai due enti. Molte aziende dei comuni limitrofi a Castelnuovo, quali: Pomarance, Radicondoli, Casole, Monterotondo Marittimo, Montescudaio, Montecatini di Val di Cecina e Volterra sono state contattate per un invito ufficiale. Antonelli si scusa fin da ora se non fosse riuscito a contattarle tutte ed apre l’invito a tutte le aziende, edili e non a partecipare all’incontro. La riunione vuole essere un confronto tra i partecipanti al fine di capire di che servizi le aziende hanno effettivamente bisogno, delle loro difficoltà e di cosa propongono, anche all’amministrazione Comunale, per migliorare la loro operatività.