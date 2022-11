La Chiesa di San Sisto in Cortevecchia si arricchisce di due tele restaurate col contributo della Fondazione Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da oggi, nella Chiesa di S. Sisto in Cortevecchia in Pisa, grazie al prezioso e fondamentale contributo della Fondazione Pisa sono nuovamente esposte alla visione dei fedeli, dei visitatori e degli studiosi due tele giacenti dal 1939 nel deposito della Soprintendenza di Pisa. Le opere sono state collocate sulle pareti laterali all'ingresso della chiesa accanto ad altre due tele già presenti. Nella navata a destra: il dipinto di Giovan Battista Paggi (Genova, 1554-1627) raffigurante lo "Sposalizio Mistico di Santa Caterina e Santi" accanto a "L'estasi di Santa Teresa d'Avila" di Mauro Solderini (sec. XVIII) proveniente dalla chiesa di S. Eufrasia e nella navata di sinistra: il dipinto di Rutilio Manetti (Siena, 1571-1639) raffigurante "La predica di San Giovanni battista" accanto al dipinto di Jean Francois de Troy raffigurante "La Madonna con il Bambino e i Santi Luigi Re, Simone Stock e Maria Maddalena" (inizi del sec. XVIII) restaurato da Lo Studiolo di Lucca sempre con il contributo della Fondazione Pisa e del Soroptimist Club di Pisa nel 2017. La realizzazione del restauro dei dipinti di Giovan Battista Paggi (Genova, 1554-1627) raffigurante lo "Sposalizio Mistico di Santa Caterina e Santi" e di Rutilio Manetti (Siena, 1571-1639) raffigurante "La predica di San Giovanni battista" è stato eseguito dal restauratore Massimo Bonino di Lucca, sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza di Pisa nelle persone del Funzionario Storico dell'Arte Dott.sa Chiara Trevisonni e del Funzionario Restauratore Elena Salotti. Si ringrazia inoltre l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici nella persona della Dott.sa Francesca Barsotti per il coordinamento del progetto. La Chiesa resta aperta normalmente dal Lunedì al Sabato dalle 9.30 alle 18.30 e la domenica mattina dalle 10 alle 12.30 il Parroco Don Francesco Barsotti