Trasporti, La Città ecologica: "Il tracciato della tramvia deve passare dai lungarni"

La Città ecologica accoglie con ottimismo la notizia che il Comune intende portare a compimento il progetto della tramvia. Ma pone alcuni distinguo tra il programma ideato dall'amministrazione e quello che invece potrebbe rispondere meglio alle esigenze della città. "Per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti in città occorre realizzare azioni che puntino tutte a ridurre il numero di auto in circolazione, togliendo a questo modo di trasporto una parte consistente dello spazio fisico che oggi gli è riservato per darlo all’uso pedonale e alle infrastrutture della mobilità sostenibile: piste ciclabili e linee tranviarie. Lo sosteniamo da diversi decenni e via via dei passi avanti, lentamente, si fanno. L’ultimo è l’annunciato nuovo tracciato della tranvia urbana che inizia a coinvolgere i comuni limitrofi, passa più internamente al 'secondo centro' di Pisa (Cisanello), aggiunge l’ipotesi di una seconda linea per il Duomo-Park Pietrasantina attraverso via Bonanno. Bene. Ma non basta".

La Città ecologica ritiene inconcepibile "a maggior ragione ora che si ipotizzano due linee in direzione nord-sud che non ci sia la previsione di un loro collegamento est-ovest, collegamento che non può che essere attraverso i lungarni. Questa aggiunta farebbe a nostro avviso fare un balzo alla previsione dei passeggeri trasportati e inizierebbe a disegnare una reale rete urbana tranviaria. Le linee per rispondere efficacemente ai bisogni di mobilità dei cittadini devono attraversare il centro storico, che è l’area cittadina origine/destinazione della maggior numero degli spostamenti". La Città ecologica ritiene che "l'unico tracciato che risponde pienamente ai criteri ministeriali per l'approvazione del progetto e la concessione dei finanziamenti è quello che passa dal lungarno".

Per La Città ecologica inoltre "occorre il ripristino del tram-treno per il litorale, su un tracciato che passi il più possibile internamente ai centri abitati di La Vettola, San Piero a Grado, Marina, Tirrenia e Calambrone e raggiunga l’auspicabile rete tranviaria di Livorno. Occorre che le linee urbane siano pensate e collegate con i binari ferroviari in modo da utilizzarle la linea per Cascina-Pontedera, quella per San Giuliano-Lucca, quella per Viareggio, quella per Livorno, quella per Collesalvetti come una rete metropolitana d’area vasta. In tale contesto appare fondamentale anche il quadruplicamento della Linea Pisa-Firenze per dedicare una coppia di binari al traffico più veloce ed una coppia al traffico più lento ed al servizio di tranvia interurbana".