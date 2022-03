La memoria come fonte storica, il prof. Giovanni Contini Bonacossi incontra i ragazzi del Santucci di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 18 aprile si è tenuta presso la sala polifunzionale dell'ITIS "A. Santucci" di Pomarance, la conferenza con il prof. Giovanni Contini Bonacossi, già direttore della sezione Archivi audiovisivi della Sovrintendenza Archivistica della Toscana alla quale hanno partecipato tutte le classi , alcune in presenza, altre dalle loto rispettive aule. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Culturale LA TORRE di Montecastelli Pisano che da alcuni anni gestisce anche il Museo della civiltà contadina di Montecastelli. L’incontro nel quale si è parlato dell'importanza della storia orale, portando ad esempio alcune realtà toscane per le quali si è potuta ricostruire la storia solo attraverso le fonti orali: la vita dei minatori amiatini, la nascita delle concerie di Santa Croce, la storia di Scarperia, paese montano famoso per i suoi coltelli e la stessa mezzadria, scomparsa totalmente dalla cultura contemporanea, e della quale sono molto rare le fonti scritte dal momento che la gran parte della popolazione rurale all'epoca era analfabeta è risultato molto interessante. Gli studenti hanno seguito con attenzione ponendo domande al relatore. Katia Taddei, professoressa dell’ITIS “A. Santucci”, TORRE a fine conferenza ha ringraziato il prof Giovanni Contini Bonacossi per l’intervento e l’interessante che ha suscitato negli studenti, mentre Matteo Amodeo, Presidente dell’associazione La Torre, a fine conferenza ha commentato “Credo che sia risultata una conferenza importante per gli studenti e che sicuramente li ha arricchiti culturalmente” e si è dichiarato disponibili a collaborare con la scuola che ha dimostrato di voler seguire anche argomenti non strettamente collegati alla sua competenza.