La miniera di Montecatini Val di Cecina aperta anche nel mese di novembre

Il sindaco di Montecatini V.C. Auriemma soddisfatto che la Miniera di Montecatini Val di Cecina sarà aperta anche nel mese di novembre. Tutti insieme facciamo la differenza per il nostro territorio, novembre porta con sé una grande novità! Il museo sarà aperto anche di sabato ampliando così le opportunità di visita e offrendo un giorno in più per esplorare la miniera e scoprire la sua storia.



Per tutto il mese i nuovi orari di apertura saranno i seguenti:



◾️ 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼: sabato e domenica ore 12.00 e ore 16.30

◾️𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗮: sabato e domenica ore 10.00 e ore 15.00 --- Francesco Auriemma Sindaco di Montecatini Val di Cecina