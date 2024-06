La scuola F. Rismondo di San Piero ha la sua aula di attività motoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mercoledì scorso grande festa per l’inaugurazione della nuova aula dedicata all’attività motoria degli alunni della scuola F. Rismondo di San Piero. Finalmente, dopo tanti anni, grazie alla tenacia dei rappresentanti e dei genitori della comunità, che si sono impegnati per anni in modo attivo, investendo tempo e risorse, ma soprattutto grazie al contributo del Comune di Pisa, in particolare del vicesindaco e assessore all’Edilizia scolastica Raffaele Latrofa, dell’assessore alla Scuola Riccardo Buscemi e del dirigente scolastico Lucio Bontempelli, i bambini della primaria potranno usufruire di un ampio spazio per svolgere le loro attività ludico motorie.

Oltre ai numerosi interventi del Comune, anche i bambini hanno partecipato attivamente alla risistemazione dell’aula, coordinati da una mamma artista, hanno creato e dipinto un coloratissimo murale a tema sport, che verrà ogni anno arricchito dai compagni che si avvicenderanno. Durante l’inaugurazione il dirigente scolastico ha sottolineato la finalità della nuova associazione l“Isola del Possibile”, di cui è uno dei fondatori, ovvero la creazione di una sinergia tra l’istituto, i rappresentanti dei genitori, i genitori, le parrocchie, le associazioni del litorale e di San Piero, e rilanciare quindi le attività di questa zona e offrire maggiori servizi alle famiglie che vi abitano. L’aula infatti, come altri spazi in altri plessi, potranno rendersi fruibili negli orari pomeridiani alle associazioni che vorranno proporre e offrire i loro servizi. Questo piccolo risultato è il frutto di una sinergia tra enti, associazioni, ma soprattutto persone che attraverso le loro volontà rendono significative e rilanciano anche le comunità più piccole, che sono la forza e la storia del nostro paese.