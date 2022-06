'La scuola si racconta' al Giardino Scotto, Munno: "Più forti del Covid"

Tanta gente e partecipazione per 'La scuola si racconta', l’iniziativa promossa dall’assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Pisa lo scorso 6 giugno al Giardino Scotto. All’appuntamento hanno partecipato sette istituti comprensivi di primo ciclo del territorio comunale che hanno avuto modo di raccontare e promuovere i progetti realizzati in classe durante l’anno scolastico.

"L’iniziativa - ha dichiarato l’assessore alle politiche scolastiche, Sandra Munno - è stata molto partecipata e apprezzata, sia dai genitori dei piccoli che dalle scuole che hanno avuto l’opportunità di raccontarsi, promuovendo e valorizzando i progetti che sono riusciti a ideare e realizzare in questi due anni in cui la pandemia ha creato enormi difficoltà a tutto il settore dell’istruzione, dimostrando quindi ancora una volta come la scuola sia più forte del Covid. L’appuntamento ha dato inoltre agli istituti un’occasione per stare insieme e confrontarsi tra loro".

Questi gli istituti che hanno partecipato all’iniziativa: I. C. Galilei, I. C. Pisano, I.C. Toniolo, I.C. Tongiorgi, I. C. Gamerra, I.C. Fibonacci e I. C. Fucini.