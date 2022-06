Politiche scolastiche: le scuole pisane si raccontano al Giardino Scotto

'La scuola si racconta'. E’ l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche scolastiche del Comune di Pisa per lunedì 6 giugno, alle ore 17.30, al Giardino Scotto. All’appuntamento parteciperanno sette istituti comprensivi di primo ciclo del territorio comunale che avranno modo di raccontare e promuovere i progetti realizzati in classe durante l’anno scolastico.

"L’iniziativa ha una duplice valenza - dichiara l’assessore alle Politiche scolastiche, Sandra Munno - da un lato vogliamo dare la possibilità agli istituti di raccontarsi, promuovendo e valorizzando i progetti che sono riusciti a ideare e realizzare in questi due anni in cui la pandemia ha creato enormi difficoltà a tutto il settore dell’istruzione, dimostrando quindi ancora una volta come la scuola sia più forte del Covid. Dall’altro quello di mettere in contatto gli istituti cittadini, dando loro un’occasione per stare insieme e confrontarsi".

Questi gli istituti che parteciperanno all’iniziativa: I. C. Galilei, I. C. Pisano, I.C. Toniolo, I.C. Tongiorgi, I. C. Gamerra, I.C. Fibonacci e I. C. Fucini.