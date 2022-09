'La Scuola va a Teatro': spettacoli per le scuole a Cascina

Da giovedì 8 settembre sul sito della Città del Teatro di Cascina sarà possibile prenotare gli spettacoli della rassegna 'La scuola va a teatro' dedicati agli istituti di ogni ordine e grado. Si tratta di 29 spettacoli per 69 repliche, un’offerta ampia di argomenti adatti a tutte le fasce di età: fiabe, racconti, storie e romanzi, ma anche temi importanti come la solidarietà, il bullismo, la lotta alla mafia, l’ecologia, l’integrazione, il ripudio della guerra. Argomenti che il teatro, come metodologia didattica, aiuta ad affrontare sia nel momento dello spettacolo che in classe. "Un piccolo bagaglio di emozioni e riflessioni che i bambini, ed i ragazzi, portano con sé nel loro percorso di crescita", sottolineano dall'associazione.

Gli spettacoli vedono in scena compagnie da tutta Italia e anche produzioni e coproduzioni della stessa Fondazione Sipario Toscana. Il programma e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.lacittadelteatro.it nella sezione programmazione. Per informazioni Ornella Pampana 050.744400, int.3 teatroscuola@lacittadelteatro. it.