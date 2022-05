La Sirio Solution Engineering s.p.a. incontra i ragazzi dell’itis 'A. Santucci'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

All’interno del Progetto SEI (Scuola E Impresa), finanziato dal Comune di Pomarance e sostenuto dal Consorzio di Sviluppo delle Aree Geotermiche (Co.Svi.G.) e dalle imprese del territorio, i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” hanno avuto la possibilità di dialogare con Nicoletta Trombi e Silvia Paoli responsabili dell’ufficio HSE di SSE S.p.A. La collaborazione tra l’Istituto e la SSE S.p.A. è al secondo anno, infatti già in tempo di pandemia, nel pieno e rigido rispetto di tutti i protocolli sanitari, la Sirio ha ospitato due ragazzi della scuola in Alternanza Scuola Lavoro all’interno del reparto di costruzione dei quadri di Automazione e Controllo nell’officina di Prato dove grazie alla disponibilità del tutor aziendale dott. Luca Volpicella hanno avuto la possibilità di assemblare, montare e cablare dei quadri elettrici di automazione. Il prof. Antonio Quarta, vicepreside dell’istituto, ha introdotto l’incontro partendo proprio dall’esperienza di alternanza dell’anno precedente, facendo presente ai ragazzi del valore che l’azienda ha dato a questa esperienza sostenendo tutti i costi di vitto ed alloggio degli stagisti. Successivamente ha preso la parola la dott.ssa Trombi che, da subito, è riuscita a creare un feeling con gli studenti e a trasformare l’incontro da una semplice presentazione aziendale in un dialogo molto costruttivo e coinvolgente. Le slide presentate sono diventate lo spunto di discussione con la Trombi che, pur guidando l’incontro, si è ritagliata il ruolo di moderatore dei vari interventi. Già dalla lingua in cui erano state realizzate le slide i ragazzi hanno capito la dimensione internazionale dell’azienda e, guidati, hanno capito il settore merceologico di riferimento, le attività principali e non ultimo quali profili sono di interesse dell’azienda. La dott.ssa Silvia Paoli, intervenuta successivamente, si è soffermata maggiormente sulle modalità di presentazione di un eventuale candidatura soffermandosi sull’importanza di presentare un curriculum vitae ben fatto dal quale si possa capire non solo le skill ma anche gli interessi del candidato. In ultimo il prof. Luca Antonelli ha chiuso l’incontro, ringraziando le dott.sse Trombi e Paoli dell’incontro, complimentandosi dell’innovativo metodo di presentare l‘azienda colloquiando con i ragazzi, che si sono sentiti attori principali. L’incontro è stato molto importante per l’orientamento in uscita ma anche molto motivante in quanto i ragazzi hanno potuto riscontrare che le attività fatte nell’istituto sono molto ricercate dal mondo aziendale.