La sostenibilità entra nello Statuto comunale di San Giuliano Terme

Il comune di San Giuliano Terme ha inserito la sostenibilità nel proprio statuto comunale a seguito dell'approvazione in una delle ultime sedute del Consiglio comunale. La modifica allo statuto comunale avviene a seguito dell'adesione dell'Amministrazione comunale alla Rete dei comuni sostenibili, con l'apposizione di un'apposita targa esposta nel palazzo comunale lo scorso luglio, passaggi che hanno segnato l'ingresso ufficiale nella rete da parte di San Giuliano Terme.

Con l'adesione il Comune si impegna a partecipare al monitoraggio volontario delle azioni e delle politiche con indicatori locali di sostenibilità utili alla produzione del Rapporto di sostenibilità che comporta un approccio più scientifico alla questione e ad impegnarsi, rispetto all'Agenda 2030 dell'Onu, per mettere in campo tutte le azioni per raggiungere ed estendere i parametri di sostenibilità.

La sostenibilità, la tutela dell’ambiente e del clima e principio intergenerazionale sono già inseriti nella Costituzione italiana. "E' indispensabile - scrive in Comune in una nota - stare al passo con le sfide imposte dalla crisi climatica e, auspicando politiche nazionali che vedano un maggiore investimento per migliorare il clima e difenderci dalla violenza che purtroppo si scatena con gli eventi meteorologici, il ruolo dei Comuni diventa fondamentale per l'avvicinamento al cittadino di politiche e consapevolezze sui negativi cambiamenti climatici a cui assistiamo".

Il testo che è stato inserito nello statuto comunale così recita: "Il Comune tutela l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e la salute umana. Per far fronte all’emergenza climatica orienta le proprie politiche e attività amministrative alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. Il Comune concorre per l’attuazione del principio costituzionale coinvolgendo le comunità, le imprese, le associazioni, i singoli cittadini, creando sinergia con gli altri comuni e gli enti locali, collaborando con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali. Ciò al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati dall’Assemblea generale dell’Onu, ridurre l’inquinamento e le emissioni climalteranti, fino alla neutralità climatica, assicurare l’uso sostenibile ed equo delle risorse anche per il benessere delle generazioni future".