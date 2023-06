La UIL FPL sollecita la nuova Direzione APES al coinvolgimento del sindacato sulle decisioni riguardanti il personale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E’ con rammarico che la UIL FPL di Pisa prende atto che l’attuale Direzione di APES Pisa (in continuità con la precedente) non migliora i rapporti da tenere con il Sindacato, in particolare non tiene conto delle proposte che le OO.SS. avanzano, finalizzate al miglioramento della qualità dei Servizi e dell’agibilità del Personale.

Informare il Sindacato sulle scelte aziendali non può essere solo una norma contrattuale, significa interagire al meglio tra indirizzi e operatività.

Già con la precedente Direzione siamo stati testimoni di Atti concordati e poi modificati a nostra insaputa (comportamenti scorretti che la UIL FPL denunciò come comportamenti antisindacali) e che non hanno prodotto nessun miglioramento.

Il coinvolgimento del personale in forma propositiva è fondamentale per contribuire a migliorare la gestione dell’Azienda APES, invece stiamo assistendo a scelte unilaterali, ad esempio sulla riduzione di personale all’URP (da 5 a 3 unità) senza neppure informare il Sindacato circa le motivazioni del cambiamento apportato, sul quale la RSU Aziendale aveva già espresso rimostranze in merito già dal Febbraio scorso.

Con questo comunicato la UIL FPL intende sollecitare la nuova Direzione APES al coinvolgimento del Sindacato sulle politiche aziendali riguardanti il Personale, per dare risposte adeguate alle esigenze del Personale e, di conseguenza, all’Azienda.

Questa OO. SS. non farà certo mancare il proprio contributo per il miglioramento dei Servizi e, come sempre, sarà propositiva per il miglioramento della qualità e delle prestazioni del Personale, ma non mancherà neppure di vigilare sulle inefficienze e sulle carenze ormai croniche nella gestione delle case popolari.