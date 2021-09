'La visione di Peccioli' alla Biennale di Venezia

Tutto pronto per il nuovo 'esodo' di pecciolesi alla Biennale di Venezia. Sono ottanta, infatti, ospiti, artisti, relatori e cittadini che si muoveranno verso la mostra internazionale di architettura per l’evento che, il 23 settembre, vedrà nuovamente protagonista Peccioli. E proprio 'Peccioli' è il titolo del volume, curato da Touring Club Italiano e Comune di Peccioli, che verrà presentato all’Arsenale.

L’evento, in programma alle 15, si chiamerà 'La visione di Peccioli', con un sottotitolo che dice già molto sul tipo di iniziativa: 20 anni tra sostenibilità, arte, resilienza e innovazione. La prefazione è di Luca Sofri, direttore de Il Post, che racconta subito l’evoluzione di un borgo che è voluto diventare, nel tempo, qualcosa di più e di diverso dal semplice centro storico medievale "grazioso imbriccato sopra una collina". A spiegare come, poi, arriva Antonella Soldaini, storia dell’arte la cui intervista racconta come Peccioli voglia spingersi verso il futuro.

A narrare, poi, l’arte e la storia di Peccioli ci penserà Vittorio Corsini, artista e autore di molte installazioni permanenti nel borgo. Con retroscena inediti di come questo percorso sia iniziato quando Renzo Macelloni ancora non era sindaco di Peccioli e Corsini non era ancora artista. "Avevo velleità di esserlo, era il 1983 e gli facevo già una testa così con l’arte contemporanea".

A Venezia, però, interverrà anche Patrick Tuttofuoco, che nel volume curato dal Touring Club Italiano ha spazio anche in copertina con la sua sfida, tra arte e paesaggio, della passerella-opera d’arte Endless Sunset. Nel volume, poi, non poteva mancare David Tremlett, che con i suoi segni e colori rappresenta a Peccioli la rappresentazione di una sfida sostenibile.

Il volume è, a tutti gli effetti, la candidatura ufficiale di Peccioli in un circuito turistico internazionale. Non ha caso il volume fotografico curato dal Touring Club Italiano è in italiano ma anche in lingua inglese. Proprio per il Touring saranno a Venezia Arianna Fabri, direttore marketing e fundraising, e Giulio Lattanzi, direttore generale. Ci sarà, come sempre, anche il sindaco Renzo Macelloni a fare gli onori di casa. A moderare l’evento ci sarà il giornalista Fabrizio Brancoli, direttore dei quotidiani La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi.