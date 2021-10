Laboratori artistici al Russoli di Cascina per i suoi 150 anni

Dopo i grandi festeggiamenti del 24 e 25 settembre, continuano le manifestazioni al Liceo Russoli di Cascina, per i 150 anni dalla fondazione. Sabato 30 ottobre la sede di Cascina è stata animata da una serie di laboratori artistici. Protagonisti i ragazzi che, guidati da artigiani, maestri d'arte ed artisti locali, hanno realizzato varie attività.

Il ricco calendario ha visto la partecipazione dei noti maestri d’arte cascinesi M. Barboni e F. Malloggi, ex studenti ed ex professori dell'istituto, nella realizzazione di un laboratorio di intaglio su legno. Sono intervenuti gli artisti livornesi: A. Dinelli, laureato all'Accademia di belle arti di Firenze, che ha esposto in Italia e in California, e il poliedrico F. Leonardi, laureato all'Accademia di belle arti di Carrara, che ha collaborato con i laboratori di scenotecnica di vari teatri italiani ed europei. La decoratrice di mobili G. Nannipieri, artista ed ex studentessa dell'istituto, è stata l’ideatrice di attività di doratura su legno. L'affermata designer M. Gronchi, anche lei ex alunna dell'istituto, presidente della Società operaia di Cascina, ha tenuto un laboratorio di arredamento; mentre le artiste A. Celleno e S. Ugolini, della bottega orafa il Carato, che ha sede nella trecentesca torre civica di Cascina, hanno fatto conoscere l’arte dell’oreficeria.

Un momento di condivisione, accompagnato dal sax di Brando Delaiti, giovane musicista e allievo del liceo, è stato presenziato dalla dirigente del Russoli, G. Zobel, e dall’assessore alla cultura del Comune di Cascina B. Del Giudice. Queste iniziative hanno voluto promuovere un incontro-confronto tra il passato e il presente, con uno sguardo sul futuro. Gli eventi per i 150 anni del Russoli proseguiranno il 19 e il 20 novembre con l’incontro degli studenti con designer e artisti di fama nazionale .