A lezione di robotica creativa con i laboratori della Stazione Leopolda

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di Robotica educativa in programma alla Stazione Leopolda di Pisa nel mese di ottobre 2021. Il laboratorio comprende attività ludiche e creative dedicate alle studentesse e agli studenti della scuola primaria, dagli 8 ai 10 anni. I partecipanti saranno accompagnati un percorso di approfondimento sulle materie STEM (matematica, fisica, scienze e tecnologie informatiche) attraverso l’impiego di robot sviluppati per attività educative e il linguaggio del coding. Non sono richieste conoscenze scientifiche o tecnologiche pregresse.

Filo conduttore è rappresentato dall’uso della robotica educativa come metodologia didattica innovativa in grado di favorire la conoscenza delle materie scientifiche. I partecipanti avranno la possibilità di collaborare alla costruzione e alla programmazione di semplici robot mediante l’utilizzo di piattaforme robotiche simili al Meccano e linguaggi di programmazione. L’impiego dei robot, come droni, animaloidi e umanoidi, permetterà di approfondire le conoscenze tecnologiche e disciplinari e divertirsi con la programmazione di robot e videogiochi. Il quadro progettuale sarà completato da una costante opera di riflessione sui rischi e le opportunità poste dal progresso scientifico e tecnologico.

Il laboratorio, promosso dalla Casa della Città Leopolda in collaborazione con Great Robotics, è stato selezionato dal Dipartimento per le pari opportunità del Governo Italiano nell’ambito dell’avviso STEM2020. Gli incontri, divisi in 4 moduli di 10 ore ciascuno, si svolgeranno presso la Stazione Leopolda a Pisa il martedì e il giovedì a partire dal 13 ottobre in orario pomeridiano (16.30 - 18.30). La partecipazione è gratuita. I partecipanti lavoreranno singolarmente o in gruppo secondo le vigenti normative anti-Covid. Per informazioni e iscrizioni: info@leopolda.it. Le macchine a disposizione comprendono robot in grado di disegnare figure geometriche, come GeomBot e Pro-Bot, robot mobili dotati di sensori per lo studio della retroazione e di alcuni fenomeni chimici e fisici, robot marini e animaloidi per lo studio della biologia, softbot (software robot) da utilizzare per lo studio dell’intelligenza artificiale.