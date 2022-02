Intelligenza artificiale: a Ponsacco il Laboratorio di ricerca e sviluppo congiunto IT2PAO

Presentazione ieri mattina nella sala del Consiglio comunale del Comune di Ponsacco del Laboratorio di ricerca e sviluppo congiunto IT2PAO (Intelligent Techniques for Process Automation and Optimization), un progetto del Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa e dell’Azienda Logobject AG.

Logobject AG è una realtà internazionale e di assoluta eccellenza, leader nel campo dell’innovazione tecnologica, che ha deciso di investire a Ponsacco molti anni fa, crescendo e creando posti di lavoro, un’azienda che con questo progetto congiunto con l’Università di Pisa darà nuovo impulso alla ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, Soluzione software B2B e Ottimizzazione, settori strategici per le imprese, per essere competitive in un mercato internazionale e interconnesso.

"Non possiamo che essere orgogliosi che tutto ciò accada a Ponsacco, a conferma di come il nostro territorio continui ad attrarre non solo investimenti ma anche intelligenze - sottolineano Francesco Vanni, assessore alle Attività produttive, e Roberta Lazzeretti, assessore al Commercio - si tratta di una opportunità anche per tanti giovani studenti che potranno formarsi come figure professionali qualificate con un know how sempre più ricercato dalle aziende attente a innovare processi, prodotti e soluzioni. Grazie allora ai fratelli Roberto e Renato Rossi di Logobject AG, all’Ateneo pisano e alla Regione Toscana che ha favorito questo incontro".



Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco, l'assessore regionale a Università e Ricerca Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Andrea Caiti, direttore del Dipartimento di ingegneria dell’Informazione (DII) dell'Università di Pisa, Giuseppe Anastasi, direttore esecutivo del CrossLab dell’Ateneo pisano, Francesco Marcelloni, coordinatore del Laboratorio, Roberto Rossi di LogObject AG, e Albino Caporale, della Direzione attività produttive della Regione Toscana.