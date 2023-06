Ladri in casa, sorpresi dietro la porta della camera da letto dai Carabinieri

Colti sul fatto hanno provato a nascondersi, ma per loro niente fuga. Sono stati arrestati due 35enni stranieri a Santa Croce sull'Arno, sorpresi dai Carabinieri all'interno di un'abitazione nelle prime ore di domenica, 25 giugno. L'accusa per loro, due senza dimora nuovi a questo genere di reati, è di furto aggravato in concorso.

Ad intervenire sul posto sono stati i Carabinieri della Compagnia di San Miniato, con gli operativi delle stazioni di San Romano e Santa Maria a Monte. A dare l'allarme è stato un vicino della casa. Dentro non c'era nessuno. I militari sono arrivati molto presto, erano già in strada impegnati in un servizio di perlustrazione: dopo un'ispezione esterna hanno verificato che una delle finestre era stata forzata, così sono entrati alla ricerca di possibili malviventi.

I ladri in casa c'erano ancora. Gli stessi devono aver sentito l'arrivo dei Carabinieri ed hanno provato a nascondersi dietro la porta della camera da letto, sperando poi di svignarsela dopo non essere stati visti. Così non è stato. I due erano all'opera da qualche minuto, tanto che hanno avuto il tempo di prendere dalla casa del denaro contante e diversi monili in oro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Gli arrestati, portati presso il Comando Compagnia di San Miniato, al termine dell'identificazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per stamani.