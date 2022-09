Ladri in casa nella notte, arriva la Polizia: inseguimento con tuffo nell'Arno

Beccati mentre erano ancora nell'abitazione a rubare, poi la fuga rocambolesca. Succede nelle prime ore di stamani, 12 settembre, sulle Piagge a Pisa. La Polizia è intervenuta intorno alle 3.30 in via Padre Felice Prinetti, con gli agenti che hanno sorpreso sul posto due ladri. Questi si sono ben presto accorti della situazione e di essere nei guai, così hanno abbandonato il luogo del furto e sono corsi sul viale, poi dividendosi. E' partito così l'inseguimento a piedi.

Uno di loro ha puntato il fiume e, dopo aver abbandonato uno zaino, si è lanciato in acqua. I poliziotti hanno fatto altrettanto. All'altezza dell'ex bar Salvini lo hanno definitivamente bloccato, ricondotto sulla riva e ammanettato. Sono in corso le ricerche per trovare l'altro topo d'appartamento.

L'indagine infatti è appena iniziata. Il giovane arrestato è stato identificato per un cittadino georgiano 27enne, in Italia senza fissa dimora. Gli accertamenti sui transiti aeroportuali hanno consentito di riscontrare che è arrivato in Italia da poche settimane. Nel momento della perquisizione, dopo essere stato fermato, aveva addosso un portafogli marca 'Luis Vuitton' provento di un pregresso furto in abitazione.

La refurtiva, così come lo zaino gettato in precedenza, contenente diversi attrezzi da scasso per forzare ogni tipo di serratura, è stata sequestrata. Il 27enne è accusato di furto aggravato in abitazione, in concorso. Stamani in Tribunale al processo per direttissima il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.