Ladri in azione in via dell'Aeroporto: furto alla pizzeria 'Da Liana'

Visita indesiderata dei ladri in questo fine settimana per la pizzeria 'Da Liana' di via dell'Aeroporto a Pisa, proprio sulla rotatoria con via Pardi. Ignoti hanno dato l'assalto al locale, riuscendo ad entrare dopo aver forzato una finestra. L'orario dell'azione ipotizzato va dalle 23.30 di sabato alle 9 di lunedì, momento della brutta scoperta.

I malviventi hanno messo a soqquadro il ristorante, alla ricerca di soldi e oggetti di valore. Sono infine scappati con un tablet ed il fondo cassa, circa 50 euro. La Squadra Volanti della Polizia ha effettuato il sopralluogo ieri mattina, dando così avvio alle indagini.