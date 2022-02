Ladri alla scuola primaria Galilei di Cascina: rubati i computer

Via con almeno 6 notebook e materiali utili alla didattica, come le lavagne digitali. I ladri hanno fatto visita nella notte fra giovedì e venerdì alla scuola primaria Galileo Galilei di Cascina, in via Comasco Comaschi. L'allarme è scattato solo la mattina di ieri, al momento dell'apertura della struttura.

Secondo quanto si apprende i malviventi sono entrati da una finestra dei piani superiori. I danni alla struttura non sono ingenti, l'attività scolastica è potuta riprendere entro breve tempo. Dell'indagine si occupano i Carabinieri. Si pensa che ad agire possano essere state persone alla ricerca di oggetti di valore da poter essere rivenduti. Nel plesso non sono installate telecamere di sorveglianza.