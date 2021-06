Ladri nelle scuole, rubati computer e pure le chitarre: colpite Don Milani e Gamerra

Dopo il doppio colpo al liceo Dini, l'interesse dei ladri si allarga. Impossibile dire al momento se si tratta degli stessi autori. La Polizia, intanto, deve indagare su due nuovi furti: ai danni della scuola elementare Don Milani in via Socci e della scuola media Gamerra in via Villa Glori a Riglione. In entrambe i casi l'episodio è stato denunciato la mattina di giovedì 10 giugno, con il sopralluogo fatto dagli agenti con il supporto della Polizia Scientifica.

Nel primo caso, presso la Don Milani, i malviventi si sono introdotti nell'istituto forzando una porta antipanico al piano primo. Il coordinatore scolastico ha riferito agli inquirenti che, dopo un primo controllo sommario, a mancare all'appello sono 70 euro in contanti, alcuni tablet e computer portatili, due chitarre ed una cassa da karaoke. Anche per quanto riguarda la Gamerra i ladri sono entrati forzando una porta antipanico. Hanno rovistato in varie aule, finendo per portare via 11 computer portatili marca DELL e HP.