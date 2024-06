Una banda di ladri, probabilmente dei professionisti del furto, ha preso d'assalto la villa di Forte dei Marmi del presidente del Pisa Giuseppe Corrado. I fatti risalgono al 25 maggio scorso, come riportano i quotidiani locali. Nella notte si sono introdotti in casa forzando una porta-finestra poco in vista. In quel momento il patron nerazzurro era solo, nella sua camera, che dormiva.

I ladri, molto probabilmente, hanno utilizzando del narcotizzante liberato nell'aria: la vittima si è accorta di quanto successo solo al suo risveglio, ore dopo i suoi consueti orari, ritrovando la sua stessa camera nel tipico disordine che lasciano i ladri che cercano oggetti di valore. Secondo la ricostruzione, il rientro a notte inoltrata del figlio e dirigente del Pisa Giovanni Corrado, ha messo in allerta i malviventi, che così si sono allontanati, con un più magro bottino di quello preventivato. Molto probabilmente l'intero colpo era stato pianificato tempo prima, a seguito di uno studio delle abitudini degli inquilini. Su tutta la vicenda indagano i Carabinieri.