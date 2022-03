Laghetti di Campo: l'amministrazione fra il punto sugli interventi previsti

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme, in una nota, delinea le tappe previste nel 2022 ed in avanti per i laghetti di Campo. "Nei primi anni 2000 - ripercorre inizialmente - cessata l'attività di scavo da parte di Donati Laterizi, vennero piantumati diversi alberi intorno alle sponde dei laghetti in linea con il piano di recupero individuato dal Comune. Questo, insieme al processo spontaneo di rinaturalizzazione, ha fatto il resto, regalandoci un piccolo gioiello paesaggistico che sta riscuotendo un bel successo tra i residenti e i turisti che abitualmente frequentano l'area. Oggi, ai laghetti della frazione di Campo, è possibile godere dell'area facendo passeggiate (anche con i cani, da tenere al guinzaglio) sul sentiero che gira intorno al lago ovest, oppure con picnic nell'area attrezzata con barbecue, gazebo, tavoli e cestini. Sempre sul sentiero del lungolago è possibile consultare i pannelli naturalistici installati dalla Provincia di Pisa in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Calci che qui svolge anche attività didattica".

Nel corso del 2022 "si dovrebbe arrivare ad avere anche il lago est di proprietà comunale e ciò consentirà di sviluppare le piene potenzialità espresse nel Poc (Piano Operativo Comunale) del Comune di San Giuliano Terme".

Il Poc prevede per quest'area "una destinazione a parco urbano e naturalistico al fine di tutelare le qualità ambientali dell'area e al tempo stesso di valorizzarne la fruizione sia dal punto di vista ricreativo, sportivo, culturale, scientifico, sociale e didattico. Nello specifico, il lago ovest non prevede particolari modifiche rispetto allo stato attuale: deve solo essere completato il recupero dell'area dello chalet e quella del birdwatching, unitamente ad alcuni interventi di miglioramento ambientale (come la rimozione di alcuni rifiuti abbandonati) e di manutenzione della vegetazione. Ricordiamo che è presente in loco un'elettrocompostiera per i rifiuti organici di cui è prevista l'attivazione da parte di Geofor e che sarà a servizio della frazione di Campo".

Per quanto riguarda il lago est, invece, "potranno essere necessarie opere di messa in sicurezza delle sponde prima del passaggio al Comune e, quindi, all'apertura alla cittadinanza. Le funzioni ammesse per quel che riguarda il lago est sono le stesse del lago ovest". "Nell'ambito di una riqualificazione complessiva dell'area, pur non interessando le superfici pubbliche - conclude il Comune - il Poc prevede anche per la zona dove sorge la vecchia fornace di Donati Laterizi una riconversione dei principali manufatti sempre all'interno delle già citate funzioni. Sarà anche possibile delocalizzare progetti di rigenerazione urbana".