Il lago di Massaciuccoli protagonista su Linea Verde Estate

Nuova vetrina nazionale per il territorio pisano domenica prossima, 29 agosto. Su Rai 1 il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli sarà ancora protagonista: alle 12.20 andrà in onda il programma Linea Verde Estate con una puntata dedicata alla Toscana, con Marco Bianchi che esplora le bellezze del lago di Massaciuccoli e dell'Oasi Lipu. Un viaggio nel territorio, dalla ricchezza dell'avifauna alla gita in battello elettrico, dalle bilance al camminamento in legno che collega il porticciolo di Massaciuccoli alla Brilla.