E' Lajatico il Comune più ricco d'Italia

E' Lajatico, patria del tenore Andrea Bocelli, il Comune più ricco d’Italia, Cavargna (Como) il più povero. È quanto emerso dall’elaborazione effettuata dall’istituto di ricerca INTWIG dei dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’analisi riguarda i redditi del 2019 e mostra una prima tendenza: il reddito imponibile pro capite pre-Pandemia (al netto delle eventuali detrazioni) è risultato di 20.079 €, sostanzialmente stabile rispetto al dato del 2018 (20.049 €).

INTWIG ha analizzato i dati italiani, Comune per Comune, per mettere in risalto le differenze di reddito imponibile pro capite.

Con un reddito di 46.216 € pro capite, Lajatico occupa il primo posto nella top 10 del 2019 dei Comuni più ricchi d’Italia, guadagnando una posizione rispetto all’anno scorso. Seguono Basiglio (MI) e Cusago (MI), rispettivamente in seconda e terza posizione. Tra le novità del 2019, l’entrata in top 10 di Bogogno (NO) – che guadagna 32 posizioni – e di Rubiera (RE), che balza dalla 336° posizione del 2018 alla sesta del 2019.

Negli ultimi posti della classifica si posizionano i piccoli Comuni di confine Cavargna (CO), Val Rezzo (CO) e Valle Cannobina (VB) con un reddito medio rispettivamente di 6.243 €, 6.657 € e 6.776 € probabilmente dovuto all’economia transfrontaliera.



A livello regionale, nelle parti alte della classifica non si registrano grandi scostamenti rispetto allo scorso anno: fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige che supera il Lazio passando in terza posizione, anche nel 2019 le cinque Regioni 'più ricche' d’Italia restano Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lazio e Piemonte. In fondo alla classifica si confermano Molise, Calabria e Puglia.

La Toscana si trova al decimo posto, sostanzialmente stabile rispetto al 2018, con 20.478 euro di reddito medio pro capite.