Il Pinocchio di San Miniato prende il volo

Un rito che si ripete e che si è celebrato anche ieri, domenica 19 febbraio, a San Miniato Basso 'già Pinocchio'. All’interno dell’ultima domenica del 45° Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso è stato lanciato in orbita il Pinocchio, come da tradizione. Un burattino che quest’anno è stato realizzato nell’atto di ergersi verso la Rocca e di abbracciarla, simbolo di un abbraccio caloroso a tutta la comunità sanminiatese. Chi lo ritroverà – se ciò avverrà – potrà poi contattare gli organizzatori dell’associazione Carnevale dei Bambini, che così lo potrà esporre nella stanza dei Pinocchi alla Casa Culturale.



Quest’anno, tra l’altro, ricorrono i 140 anni dalla pubblicazione dell’opera di Carlo Lorenzini 'Collodi', che si racconta abbia tratto ispirazione anche da San Miniato Basso (all’epoca chiamata 'Pinocchio') per il suo burattino. Tanti luoghi pinocchieschi, di conseguenza, hanno deciso di organizzare iniziative ed eventi in tal senso. Da qui la decisione di inserire il 'Pinocchio volante' all’interno di una simbolica torta, come ad augurargli buon compleanno.



Il lancio del Pinocchio è stato preceduto dalla quarta e ultima sfilata dei carri del carnevale, uno dei momenti più attesi dai bambini. “L’associazione - sottolinea il presidente Piero Mallia - ringrazia in particolare i trattoristi che coi propri mezzi permettono di mantenere viva la tradizione; allo stesso modo voglio dire grazie al nostro consiglio e a tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo. Senza questa essenziale opera di volontariato il carnevale dei bambini non si potrebbe riproporre ogni anno. E un grazie a tutti quelli che hanno a cuore la vita di questo carnevale”.



L’evento è patrocinato dal Comune di San Miniato (presente il sindaco Simone Giglioli) mentre Casa Culturale e circolo Arci hanno concesso le aree dove si è svolta l'iniziativa.