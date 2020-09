Sanità: lascia l'incarico il direttore sanitario della Asl Toscana nord ovest Lorenzo Roti

Il direttore sanitario della Asl Toscana nord ovest, Lorenzo Roti, il 19 ottobre prossimo, lascerà la Toscana per ricoprire lo stesso ruolo nella Asl di Bologna. Il saluto della direttrice generale Maria Letizia Casani: "Sono dispiaciuta di perdere un collaboratore preparato come il dottor Roti che in questi anni ha dimostrato di saper coordinare l’organizzazione ospedaliera e territoriale. Penso, in particolare, a tutta la gestione dell’unità di crisi relativa all’emergenza Covid dove, pur essendo la Asl più colpita in Toscana, siamo riusciti a contenere l’epidemia e a fornire cure appropriate e tempestive a tutti. Nel contempo il fatto che Lorenzo Roti sia stato scelto in una regione così importante per la sanità mi rende orgogliosa perché sicuramente l’esperienza maturata, come direttore sanitario nella nostra Asl, gli ha portato un valore aggiunto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In primo luogo voglio ringraziare la direttrice generale per avermi dato fiducia e per avermi permesso, in piena autonomia, di compiere un’esperienza professionale altamente formativa, specialmente in un periodo così difficile e impegnativo per la sanità - ha detto Roti - risultati ottenuti non sono solo un mio merito ma di tutta la direzione e della squadra che mi ha supportato e, soprattutto, di tutti gli operatori che in questi mesi non si sono risparmiati e si sono messi in gioco per garantire cure e assistenza degne dei più avanzati sistemi sanitari. Il lavoro svolto nella Asl Toscana nord ovest costituisce per me un bagaglio prezioso che porterò nel lavoro quotidiano".