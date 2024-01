San Francesco: in corso l'intervento di lastricatura in via Coccapani

Proseguono a pieno ritmo i lavori per il rifacimento della lastricatura, nel quartiere di San Francesco, di via Coccapani, eseguiti da Pisamo.

Ultimati quelli che hanno interessato via Vernaccini, il cantiere si è spostato dunque in via Coccapani, con l'intento di arrivare a conclusione per i primi giorni del mese di febbraio.

Una spesa di 270.253 mila euro per smontare la pavimentazione precedente, fortemente ammalorata, andando a recuperare e stoccare quanto possibile, raccordare i livelli, ripristinare il sottofondo, rifare i collegamenti dei pozzetti e delle griglie.

Un intervento inoltre che va a ottimizzare la raccolta delle acque piovane, che provocavano in zona frequenti ristagni e conseguente disagi per i residenti.



La pietra scelta per il rifacimento della lastricatura è un'arenaria di otto centimetri, con una finitura fiammata, con un bel ritorno estetico e funzionale.

Il cantiere è iniziato nel mese di giugno e ha subito uno stop che ha consentito la sostituzione dei tubi del gas.

I lavori in via Coccapani e via Vernaccini sono eseguiti dalle ditte Castorani Paolo e duerre Costruzioni.

Una volta completati questi 1250 metri totali, il cantiere si sposterà in via Carmignani, via Berlinghieri e via Vernagalli, dove gli operai procederanno con lo stesso intervento di lastricatura, andando a ripristinare il decoro e la sicurezza in importanti e suggestivi vicoli del centro storico pisano.