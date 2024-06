Proseguono, cadenzati nel tempo, i monitoraggi in materia di salute e sicurezza presso i luoghi di lavoro da parte dei Carabinieri. Nel corso della settimana, i militari della Compagnia di San Miniato e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno svolto delle attività di controllo congiunte presso alcuni cantieri edili pubblici e privati presenti nella zona dell'Alta Valdera. Al termine degli accertamenti, sono state deferite in stato di libertà, per furto, due persone sorprese al lavoro, senza adeguato titolo, quindi in nero, mentre utilizzavano la corrente elettrica attinta abusivamente da un contatore lì presente già chiuso e manomesso.

Sono stati denunciati anche i proprietari dell’immobile in ristrutturazione, per impiego irregolare degli operai, per non avere adottato idonee precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta dall’alto dei lavoratori e per assenza di un piano operativo per la sicurezza. Nella circostanza, a seguito delle rilevate violazioni alla normativa di settore, così come previsto dalla normativa, i Carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, contestando sanzioni per circa complessivi 45mila euro.

I lavori non potranno riprendere fino a quando non sarà elaborato il previsto 'piano operativo di sicurezza' e ripristinate le condizioni previste dalla normativa vigente.