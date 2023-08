Lavori in corso a Coltano: verso un servizio idrico più efficiente

Intervento di Acque spa in corso a Coltano, con un investimento da 150mila euro, con l'obiettivo di migliorare il servizio idrico per un significativo numero di utenze e ridurre il rischio di guasti su tratti di rete datati e soggetti per questo a frequenti rotture.

Si tratta del primo passo nell’ambito di un più ampio progetto che può essere definito 'strategico', per impatto ed estensione, e che punta a rinnovare l’acquedotto che serve la frazione nel comune di Pisa. Un sistema idrico particolare, poiché formato da un’infrastruttura di notevole estensione che rifornisce un nucleo abitativo di dimensioni piuttosto contenute.

Quella progettata da Ingegnerie Toscane, e pianificata dal gestore idrico in sinergia con l’amministrazione comunale, è una prima, importante operazione che insisterà sulla condotta principale passante per via della Sofina. Nello specifico, le attività riguardano il tratto di rete idrica dall’incrocio con via dei Palazzi: oltre un chilometro la lunghezza delle condotte che saranno sostituite. I lavori dovrebbero terminare entro settembre: per limitare i disagi ai cittadini, sono eseguiti mediante 'trivellazione orizzontale controllata', tecnica che consente di installare tubazioni nel sottosuolo senza ricorrere a sistemi di scavo a cielo aperto.

L’intervento in corso in via della Sofina non può considerarsi risolutivo, fanno sapere da Acque spa, ma sarà comunque migliorativo fin da subito per la qualità del servizio, nonché propedeutico a ulteriori lavori che saranno realizzati in futuro. Oltre all’eliminazione delle perdite, questo primo rinnovamento della condotta principale consentirà anche un potenziamento del servizio, grazie al diametro maggiore e al materiale più resistente delle nuove condotte in corso di installazione.