Intervento sulla fognatura di via Turati: cambia la viabilità in San Martino

Inizierà lunedì 1° luglio un rilevante intervento da parte di Acque per la sostituzione della condotta fognaria mista passante per via Turati a Pisa. Le operazioni riguarderanno il rifacimento e il concomitante spostamento di una tubazione principale e delle sue diramazioni, infrastrutture ormai vetuste e posizionate inoltre in modo tale da non consentire un’agevole manutenzione.

I lavori richiedono un investimento di circa 250mila euro, al quale compartecipa anche la Scuola Normale Superiore, poiché dell’opera beneficerà lo studentato universitario, al centro anch’esso di un progetto di ristrutturazione. Le attività, che da programma termineranno entro agosto, richiederanno alcune modifiche alla sosta e alla viabilità a partire dal 1° luglio nelle seguenti aree:

- ​via Turati, tratto da via Pascoli a via del Carmine: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al transito veicolare (sarà consentito il raggiungimento di proprietà laterali e accesso pedonale ad attività commerciali).

- ​via Turati, intersezione Via del Carmine, nell’area di sosta in corrispondenza dell’isola ecologica-retro Chiesa del Carmine: divieto di sosta con rimozione coatta.

- via Turati, tratto da Via Pascoli a Via Benedetto Croce: chiusura al transito veicolare limitato al breve tempo necessario alla percorrenza dei veicoli impiegati nel cantiere di Acque in senso contrario di marcia, con impiego di movieri.

- via Gori, inversione del senso di marcia con nuova direzione Via San Martino - Via Sancasciani.

- via del Carmine, tratto da Via Gori a Via Kinzica de Sismondi: inversione del senso di marcia con nuova direzione Via San Martino - Via Sancasciani.

- via Sancasciani, ultimo stallo di sosta sul lato sinistro del senso di marcia in corrispondenza della prima curva a 90° e in corrispondenza dell’intersezione con via Giordano Bruno: divieto di sosta con rimozione coatta.

Viste le finalità dell’intervento e la notevole dimensione della nuova infrastruttura in rapporto alla larghezza di via Turati, si renderà necessario operare anche all’interno del giardino della scuola secondaria di primo grado 'Fucini'. Qui, oltre a varie altre lavorazioni, per motivi di sicurezza si renderà necessario rimuovere uno degli arbusti presenti. Al termine dei lavori, ne sarà piantumato uno nuovo. Inoltre, verrà ripristinato lo stato iniziale dei luoghi e sarà riasfaltato il fondo stradale interessato dai vari cantieri.