Intervento sulla rete idrica: interruzione idrica a San Miniato

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, venerdì 17 febbraio, dalle 8.30 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Del Bravo, Matteotti e Rondoni. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato a nuova data che sarà resa nota con successivo comunicato. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.