Rete idrica, doppio cantiere in città: le modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento di due cantieri di Acque, uno in via Bonanno a Porta Nuova e uno in via Montanelli a San Giusto, da lunedì 11 marzo fino al 29 marzo saranno adottate le seguenti modifiche al traffico:

- dalle ore 8 di lunedì 11 alle ore 18 del 29 marzo in via Bonanno Pisano, in corrispondenza dell’intersezione con via Andrea Pisano, divieto di sosta con rimozione coatta nell’area dell’intervento e restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; soppressione temporanea della corsia lato ospedale Santa Chiara riservata al transito dei mezzi pubblici;

- da lunedì 11 marzo fino al 29 marzo in via Montanelli intersezione con via Depretis: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta eccetto veicoli adibiti al cantiere.