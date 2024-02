Castelfranco di Sotto: lavori di efficientamento energetico agli alloggi ERP

Sono partiti nei giorni scorsi alcuni interventi di efficientamento energetico e riqualificazione a due fabbricati condominiali ERP di proprietà del Comune di Castelfranco di Sotto ed in gestione di APES, entrambi originari degli anni ’60: uno in via Vittorio Emanuele n. 10, l’altro in via Puccinelli 7-9.

I lavori saranno realizzati grazie alle risorse del Piano nazionale complementare (PNC), attraverso il fondo complementare che l’Unione Europea ha finanziato per la formazione di un programma regionale di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Il programma ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.

Nel fabbricato condominiale di via Vittorio Emanuele 10, composto da 8 alloggi che si sviluppano su 3 piani, saranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico che consisteranno nella sostituzione di chiusure trasparenti e sistemi di schermatura solare ovvero infissi esterni (finestre e/o portefinestre) e avvolgibili con contestuale sostituzione di sistemi di termoregolazione degli impianti termici. Saranno quindi cambiate le attuali valvole dei radiatori con nuove valvole con testa termostatica e saranno installati nuovi cronotermostati a programmazione giornaliera/settimanale.

Il fabbricato di via Puccinelli 7-9 sarà oggetto di un intervento più complesso. L’edificio fa parte di un più ampio complesso residenziale E.R.P. costituto da ulteriori tre fabbricati con numerosi alloggi, disposti così da formare una piccola corte con al centro una zona adibita a parcheggio pertinenziale oltre ad aiuole a verde e altrettanta area ad uso orto. È composto da un totale di 12 alloggi, distribuiti su tre piani. Grazie al progetto 'Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica', l’edificio sarà interessato da una sostanziale riqualificazione in un’ottica di miglioramento di efficienza energetica, nonché una manutenzione delle aree verdi e degli spazi pubblici esterni. Il progetto prevede infatti l’esecuzione di due tipologie di interventi: la riqualificazione delle aree esterne di pertinenza ai fabbricati (nuovo marciapiede, cordonati aiuole, manutenzione del verde) e interventi di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico, con la sostituzione di infissi esterni e sistemi oscuranti (avvolgibili) dei singoli alloggi. Nei 12 alloggi saranno sostituite finestre, portefinestre e avvolgibili.

Nella parte esterna, oltre al rifacimento del marciapiede lungo il perimetro del fabbricato, saranno riorganizzate le aree a parcheggio con la realizzazione di nuovi stalli per la sosta delle auto, in sostituzione dell’attuale area ad uso orto, che comporterà la realizzazione di un nuovo accesso carrabile da via Canova. Sarà eseguita la manutenzione dei muretti di recinzione dell’area e realizzato un nuovo spazio pubblico a verde in sostituzione dell’attuale area a parcheggio delimitata da aiuola con siepe posta al centro della corte. Il tutto in un’ottica di riqualificazione della corte interna al fine di dare un nuovo spazio di aggregazione ai residenti.

Gli interventi verranno eseguiti senza il trasferimento delle famiglie residenti, al fine di abbattere i costi, con la volontà di ridurre al minimo il disagio per le famiglie coinvolte.

“Grazie alle risorse PNC diamo avvio ad importanti lavori su immobili ERP - afferma il sindaco Gabriele Toti - importanti per due aspetti: il primo perché ci eravamo dati l’obiettivo di riqualificare l’area esterna di via Puccinelli che da tempo necessitava di essere riqualificata e che i residenti ci sollecitavano da tempo e la seconda perché andiamo a sostituire infissi ed oscuranti migliorando il comfort abitativo e abbattendo i consumi energetici. La sostenibilità ambientale è una parola vuota se non si coniuga con la sostenibilità sociale. Questi lavori sono uno dei tanti cantieri avviati a Castelfranco in questi mesi e ringrazio APES per la fondamentale collaborazione" conclude Toti.

“Esprimo soddisfazione per il buon lavoro svolto - afferma l’amministratore unico di A.P.E.S. s.c.p.a. Chiara Rossi - grazie alle istituzioni che, in sinergia con gli uffici di A.P.E.S., hanno consentito la possibilità di efficientare e rinnovare il patrimonio E.R.P. migliorando al contempo le condizioni di abitabilità dei residenti".