Arena Metato: a gennaio al via i lavori per risanare la condotta idrica

Acque SpA si appresta ad effettuare un importante intervento di sostituzione della rete idrica in via Brunelleschi ad Arena Metato, ovvero il completo risanamento di un tratto di circa 300 metri di tubazione a partire dall'intersezione con via Turati. I lavori, come comunicato direttamente da Acque al sindaco Sergio Di Maio, inizieranno a gennaio 2023.









"Si tratta di un intervento fondamentale, necessario a migliorare il servizio idrico della frazione per continuità e qualità, riducendo così il rischio di perdite e guasti che nell’ultimo periodo erano divenuti più frequenti. Ultimati i lavori, nel periodo primavera-estate, Acque si occuperà anche di asfaltare l'intero tratto di strada interessato dai lavori e per l’intera larghezza della carreggiata” afferma il sindaco Di Maio.