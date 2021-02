Vecchiano: lavori di rafforzamento agli argini del Serchio sul territorio

In via di ultimazione il percorso ciclopedonale da Migliarino a Nodica. In via di chiusura anche lo spostamento della condotta idrica ad Avane, propedeutico alla partenza dei lavori in località Cortaccia

Ultimi ritocchi a Vecchiano per ultimare in via definitiva il percorso ciclopedonale realizzato sull’argine che collega Migliarino a Nodica, argine che è stato oggetto delle lavorazioni di rafforzamento arginale, a cura della Regione Toscana. Lo scorso 2 dicembre, inoltre, Vecchiano è stata visitata da Monia Monni, assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione Civile: nell’incontro istituzionale con il sindaco Massimiliano Angori ha assicurato la cantierizzazione per il rafforzamento di una porzione di argine nella frazione di Nodica, utile al completamento dell'intervento recentemente effettuato sulla direttrice Migliarino-Nodica. “Ringrazio ancora l'assessora Monni per aver dato corso al rafforzamento arginale nella zona di Nodica, per cui peraltro ci è stata già fornita un'ipotesi progettuale. Si tratta di un intervento il cui costo è pari a oltre 1 milione 700 mila euro. Un intervento di completamento, di lunghezza molto limitata, attuato al fine di garantire un’uguale ed uniforme protezione su tutto il tratto è stato convenuto, anche in questo caso, di consolidare le arginature esistenti senza innalzarne la quota. Lavori che si aggiungono al rafforzamento arginale realizzato in zona San Frediano a Vecchiano”, afferma il sindaco Massimiliano Angori. “Interventi di durata trentennale per un totale di oltre 5 milioni di euro, finalizzati a mettere sempre più in sicurezza idrogeologica il territorio e attesi da tutta la comunità. Adesso auspichiamo di procedere celermente anche per la località Cortaccia, dove si stanno ultimando i lavori di Acque Spa relativi allo spostamento della condotta e propedeutici ai lavori di sicurezza idrogeologica, per poi iniziare la pianificazione delle opere duecentennali”, aggiunge il primo cittadino.

“Opere attese da molto tempo dalla comunità vecchianese, devastata nei fatti e anche nell’immaginario collettivo dall’alluvione del 2009, che per fortuna non provocò vittime”, afferma l’assessore alla Sicurezza Idrogeologica Sara Giannotti. “Le ditte hanno lavorato alacremente, accelerando anche il ritmo dei lavori per recuperare la pausa forzata dovuta al lockdown della scorsa primavera. Nello specifico la ditta Del Carlo Enzo ha eseguito i lavori di San Frediano, coordinando anche in maniera egregia la questione inerente le modifiche alla viabilità nella zona, per un intervento complessivo con un costo pari a circa 470mila euro, cifra che ha compreso anche la nuova asfaltatura della Via di San Frediano fino al semaforo all'intersezione con la Provinciale".

La ditta Del Debbio di Lucca si è invece occupata delle lavorazioni di potenziamento arginale tra Nodica e Migliarino, che si sono svolte senza particolari intoppi anche nei confronti delle abitazioni che rimanevano particolarmente vicine al cantiere.

A tutto questo si somma anche l’intervento diretto da parte del Comune di Vecchiano che con fondi propri, sempre per rafforzare la sicurezza idraulica sul territorio, sta portando a termine una doppia vasca di mitigazione idraulica a Nodica, un’opera composita che sta apportando in via della Bozza anche la messa a punto di tratti di marciapiedi che prima non erano presenti.



"Inoltre, ad agosto scorso, la stessa ditta Del Debbio ha supportato Acque Spa nella fase più delicata dello spostamento della condotta principale a servizio di Pisa, operazione complessa che viene ultimata in questo periodo nella frazione di Avane. Un intervento anche questo indispensabile, in vista della prossima partenza dei lavori finanziati ancora una volta dalla Regione Toscana per il rafforzamento degli argini, che a breve prenderanno il via in località Cortaccia. Ringraziamo dunque la Regione Toscana che ha dato vita a quanto aspettato da tempo dalla comunità vecchianese: si tratta infatti di interventi fondamentali per la sicurezza idrogeologica del nostro territorio. Ringraziamo anche il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l’assessora Alessandra Nardini e il consigliere Andrea Pieroni, che hanno sempre sostenuto le richieste di avvio dei cantieri sul Serchio da parte della nostra amministrazione e del Consiglio comunale, determinando anche una spinta decisiva per la partenza effettiva delle lavorazioni. Auspichiamo adesso che si prosegua altrettanto velocemente anche per la realizzazione delle opere di rafforzamento arginale in località Cortaccia” conclude l’assessore Giannotti.