Lavori pubblici: terminata l'asfaltatura nell'area del palazzetto, nuovo marciapiede a Tirrenia

Dopo l’asfaltatura del Piazzale dello Sport e del parcheggio del Campo Scuola, è terminata nei giorni scorsi anche l’asfaltatura dell’anello intorno al Palazzetto dello Sport, che fino ad ora era rimasta una strada sterrata e degradata. Il nuovo manto stradale va a completare l’opera di riqualificazione di tutta l’area interessata dalle quattro strutture sportive comunali, ristabilendo decoro nel quartiere e una migliore fruizione nell’area per ragazzi, famiglie e associazioni sportive. Completata anche l’asfaltatura di via Andrea Pisano e delle strade limitrofe tra cui via Atleti Azzurri Pisani, largo Catallo, via Caruso, via Giglioli, via Niccoli, con ripristino della segnaletica in orario notturno.

Da lunedì sono partiti anche i lavori per il rifacimento del marciapiede in piazza Belvedere a Tirrenia, lato area verde. L’intervento fa parte del più ampio progetto di riqualificazione della piazza, che ha visto la creazione dell’aiuola ornamentale con fontana e orologio solare inaugurata nel mese di luglio, e la sistemazione dell’area a verde limitrofa alla piazza, dove sono stati piantumati 80 nuove alberature. Il marciapiede viene realizzato in travertino, in continuità con i materiali già presenti nella piazza.

Infine lavori in corso anche a Ospedaletto in via Palach, nell’area artigianale, per la sistemazione della strada sterrata che verrà asfaltata, e sulla strada bianca che porta al canile comunale, che è stata ripristinata. Dalla prossima settimana gli operai saranno a lavoro a Porta Fiorentina per l’allargamento del marciapiede in Via Tronci, direzione Via Cattaneo.

