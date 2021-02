Vecchiano: lavori di asfaltatura sulla Sp10

Al via da oggi, martedì 2 febbraio, gli interventi di asfaltatura sulla Sp10 nel centro abitato di Vecchiano, lavori a cura della Provincia di Pisa. "Si tratta di un importante e atteso intervento di asfaltatura di circa 2km di estensione, che va dal punto in cui sorgerà la costruenda rotatoria della Baccanella proseguendo in direzione sud, proprio verso il centro urbano di Vecchiano - spiega il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori - il valore complessivo dell'intervento è di circa 693mila euro iva compresa; una cifra cospicua che conferma la valenza delle lavorazioni su un nodo viario strategico per il nostro territorio, ma non solo, interessato da grandi volumi di traffico e per questo necessario di lavori che hanno come scopo principale quello di mettere in sicurezza la viabilità per i cittadini e gli utenti della strada".

"Le lavorazioni comportano alcune modifiche alla viabilità: nello specifico è attivo il senso unico alternato nella fascia 7.30-18.30, in vigore fino al prossimo 2 marzo, per i periodi strettamente necessari ad eseguire gli interventi - conclude Angori - ci scusiamo pertanto coi cittadini per gli eventuali disagi, sottolineando che abbiamo provveduto a far partire adesso le lavorazioni confidando in un meteo che si avvia alla bella stagione, e che auspichiamo dia la possibilità di procedere celermente con questo fondamentale intervento per la nostra viabilità".